A dieci anni dalla conclusione del processo Aemilia, il dibattito tra magistrati si è concentrato sull’evoluzione del contrasto alla criminalità organizzata. A Reggio Emilia, due figure di spicco della magistratura hanno analizzato i risultati ottenuti e le sfide future. L’attenzione è rivolta alle indagini condotte e alle decisioni giudiziarie prese nel corso di questa lunga battaglia legale. L’incontro è stato occasione per fare il punto sulla lotta alla mafia nel territorio.

? Cosa sapere Giovanni Melillo e Paolo Guido discutono a Reggio Emilia a dieci anni dal processo Aemilia.. L'incontro al centro Malaguzzi analizza l'evoluzione della criminalità organizzata nel territorio reggiano.. Giovanni Melillo e Paolo Guido hanno discusso i nodi cruciali del decennio trascorso dal processo Aemilia durante l’incontro tenutosi venerdì 24 aprile presso il centro Malaguzzi di Reggio Emilia. Il convegno ha permesso di ripercorrere le tappe giudiziarie e sociali che hanno segnato la lotta alla criminalità organizzata nel territorio, mettendo in luce l’eredità lasciata da quel procedimento storico. Il confronto tra magistratura e memoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo Aemilia: 10 anni dopo, la sfida tra magistratura e mafia

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