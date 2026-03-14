Cade in un dirupo a Pietra di Fonte a una profondità di 40 metri | salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina poco dopo le quattro, i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria sono intervenuti a Pietra di Fonte per soccorrere una persona caduta in un dirupo a circa 40 metri di profondità. La squadra di Siderno, insieme ai colleghi di Monasterace e Bianco, ha portato a termine con successo il recupero dell’individuo, che si trovava in una zona impervia e difficile da raggiungere.

Sul posto, nel territorio di Roccella Ionica, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al supporto dell'autoscala, hanno raggiunto e imbracato il malcapitato Soccorso e salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria. La squadra di Siderno, per competenza, coi colleghi di Monasterace e Bianco, sono intervenuti questa mattina, poco dopo le quattro, per il recupero di una persona, caduta accidentalmente in un dirupo a una profondità di 40 metri circa in località Pietra di fonte nel territorio di Roccella Jonica. Sul posto, insieme ai pompieri in azione anche gli specialisti del nucleo speleo-alpino-fluviale, che grazie al supporto dell'autoscala, hanno raggiunto e imbracato il malcapitato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del Fuoco di AvellinoNel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio del comune di Villanova... FOTO/ Cane cade in un dirupo: salvato dai Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoNel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel...