A Cavallino si avvicina una partita importante per la corsa al terzo posto in classifica. La squadra locale si prepara ad affrontare la sfida contro Grottazzolina, con il ritorno di Dall’Olio in campo. La presenza dell’atleta potrebbe incidere sulla strategia della squadra, mentre i risultati richiesti per ottenere il terzo posto da parte di Ferrara restano ancora da definire. La gara si svolgerà tra poche ore.

? Domande chiave Quali risultati servono a Ferrara per conquistare il terzo posto?. Come influirà il ritorno di Dall’Olio sulla gestione tecnica del gruppo?. Chi sostituirà Manià e Sanzogni nel roster della Cavallino oggi?. Perché la Grottazzolina punta tutto sulla sua rosa giovanissima?.? In Breve Cavallino punta al terzo posto sperando in sconfitte di Loreto, Forlì e Gemini San Marino.. Grottazzolina conta otto vittorie totali con cinque ottenute nella fase di ritorno.. Manià e Sanzogni assenti per impegno con la squadra di serie C.. Rosa Grottazzolina composta da soli tre atleti nati prima dell'anno 2000.. Il palasport di Ferrara ospita oggi alle 17.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavallino, sfida per il 3° posto: torna Dall’Olio contro Grottazzolina

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Cavallino 4 Torri ai saluti. In casa con GrottazzolinaUltima giornata di campionato: la Cavallino ospita la M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina oggi al palasport alle 17.

Gaggini: "La sfida contro Grottazzolina ci aiuterà a mantenere il ritmo per la Supercoppala chiusura della regular season propone un incontro tra perugia e grottazzolina, in programma alle 20:30.