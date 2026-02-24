Gaggini | La sfida contro Grottazzolina ci aiuterà a mantenere il ritmo per la Supercoppa

Gaggini afferma che la partita contro Grottazzolina servirà a mantenere il ritmo in vista della Supercoppa. La sfida tra Perugia e Grottazzolina si svolge alle 20:30, poche ore dopo la fine della regular season. La squadra di casa punta a rafforzare la propria posizione, mentre gli avversari cercano di migliorare il loro rendimento finale. L’incontro promette battaglia e intensità fino all’ultimo punto.

la chiusura della regular season propone un incontro tra perugia e grottazzolina, in programma alle 20:30. la squadra di casa arriva con la certezza della prima posizione già conquistata, avendo espugnato verona in tre set nella giornata precedente. dall’altra parte, la formazione marchigiana è retrocessa e affronta l’ultima uscita stagionale con l’obiettivo di chiudere al meglio un campionato significativo dal punto di vista esperienziale e di organico. la gara presenta uno scenario di controllo da parte della capolista, ma potrebbe offrire elementi di imprevedibilità legati alle scelte di formazione di grottazzolina, che si presenterà priva di due opposti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

