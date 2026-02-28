La Sab Group Rubicone in Volley tornerà in campo oggi pomeriggio al Palasport di San Mauro Pascoli, dopo aver vinto la partita contro Montorio. La squadra si prepara a sfidare la Cavallino 4 Torri Ferrara in un match che si svolgerà nel medesimo impianto. La partita si svolgerà nel pomeriggio e vedrà le due formazioni affrontarsi davanti al pubblico.

Archiviata la vittoria sul campo di Montorio, la Sab Group Rubicone in Volley oggi pomeriggio tornerà in campo al Palasport di San Mauro Pascoli. I gialloblù, in testa al girone D del torneo di serie B maschile, saranno infatti impegnati, alle 17.30, contro la Cavallino 4 Torri Ferrara. Alla vigilia del match, coach Stefano Mascetti analizza il momento della squadra, partendo dal successo esterno dell'ultimo turno: "Quella conquistata contro Montorio è stata una vittoria importante, che ci ha dato ancora più sicurezze a livello di squadra, anche se in questo momento del campionato non siamo al top fisicamente". Tra le ragioni che hanno...

© Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group alla sfida con la Cavallino 4 Torri Ferrara

