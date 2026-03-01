Volley serie B Sorpresa Cavallino 4 Torri | sbanca il campo della capolista

Nel campionato di volley serie B, la squadra Cavallino 4 Torri ha ottenuto una vittoria sorprendente contro la capolista Sab Group Rubicone. La partita si è conclusa con i parziali di 25-18, 16-25, 18-25 e 17-25, con la Cavallino che ha vinto in trasferta nel palasport di San Mauro Pascoli. Prima di questa gara, la capolista aveva 14 vittorie e due sconfitte.

sab group rubicone 1 cavallino 4 torri 3 Parziali: 25-18, 16-25, 18-25, 17-25 Clamoroso a San Mauro Pascoli! La Cavallino sbanca il palasport della Sab Group Rubicone, prima di questo turno in vetta alla classifica del girone D di serie B con un bilancio di 14 vittorie e due sconfitte. Sembrava improbabile che una squadra altalenante come quella di Dall'Olio potesse impensierire la corazzata romagnola. Invece, la miglior 4 Torri Volley della stagione si impone in maniera autorevole sul campo della capolista, che si arrende in quattro set sotto i colpi di Ciardo e compagni dopo aver conquistato il primo parziale. Coach Dall'Olio getta nella mischia Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Jolivot e Rossetti schiacciatori, Focosi e Reccavallo centrali, Roboni libero.