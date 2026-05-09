Una donna è stata denunciata dopo che è emerso che una cavallina era stata lasciata senza acqua e cibo per diversi mesi, in condizioni di totale abbandono. La cavallina aveva vissuto in uno stato di estremo degrado, senza possibilità di ricevere assistenza o cure adeguate. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine durante un sopralluogo in un’area rurale.

Senza acqua, senza cibo, lasciata per mesi in condizioni estreme fino a non avere più possibilità di salvarsi. È morta così una cavallina a Castelveccana, vittima di maltrattamenti che hanno portato i veterinari a una decisione inevitabile: l’eutanasia. Quando i carabinieri forestali sono intervenuti, dopo la segnalazione di un cittadino, la situazione era già disperata. L’animale si trovava all’interno di un’area agricola degradata, tra rifiuti e incuria, senza alcun riparo dalle intemperie: né dal freddo dell’inverno né dal caldo estivo. Le condizioni della cavalla erano gravissime. Denutrita, disidratata, con una grave infezione al garrese, è stata immediatamente trasferita in un centro veterinario specializzato della provincia di Varese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavallina maltrattata. Denunciata la proprietaria

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