Avella sequestrato un immobile abusivo | denunciata la proprietaria

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino, insieme ai colleghi della linea territoriale, hanno sequestrato un immobile costruito senza autorizzazioni nel territorio di Avella. Durante i controlli mirati a contrastare l’abusivismo edilizio, hanno scoperto un manufatto realizzato illegalmente. La proprietaria dell’immobile è stata denunciata all’autorità competente.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino la proprietaria del fondo. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo dell’intera area e dell’opera abusiva. I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità a tutela del territorio, dell’ambiente e della collettività. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Proprietaria di immobile contestato: non sapeva delle opere abusive realizzateA Sant’Elpidio a Mare, in una cittadina che si affaccia sul mare Adriatico con un’identità fatta di tradizioni e paesaggi incastonati tra colline e... Macerata, amianto in discarica abusiva: proprietaria denunciata e bonifica immediata disposta dal sindaco.Una discarica abusiva contenente amianto è stata scoperta a Macerata, in contrada Pace, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino.