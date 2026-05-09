Catanzaro | gli studenti dell’ABA ridonano vita a una rotatoria

A Catanzaro, un gruppo di studenti dell’ABA ha deciso di intervenire in una rotatoria del quartiere, ridandole un nuovo aspetto. Questi giovani hanno scelto di partecipare attivamente, contribuendo con un progetto che coinvolge l’arte e la comunità locale. L’intervento si inserisce in un’iniziativa rivolta a migliorare gli spazi pubblici attraverso il coinvolgimento diretto dei ragazzi.

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? Domande chiave Come può un'opera d'arte cambiare il volto di un quartiere?. Chi sono i giovani che hanno scelto la strada della partecipazione?. Perché questo progetto potrebbe superare i limiti della burocrazia cittadina?. Quali conseguenze avrà questo modello sulla gestione futura di Catanzaro?.? In Breve Giuseppe Corapi rappresenta il gruppo I Quartieri Catanzaresi nel progetto di decoro.. L'iniziativa mira a trasformare aree degradate di Catanzaro tramite la partecipazione civica.. Il modello punta a integrare istituzioni e studenti dell'Accademia di Belle Arti.. Il progetto propone un cambio di gestione tra amministrazione e forze del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: gli studenti dell’ABA ridonano vita a una rotatoria ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia e presenta la tappa del Jova Summer Party 2026 alla Calabria Music Arena il 22 agosto... Ucciso in classe da un compagno, la pagella di Aba consegnata alla famiglia. “Una vita spezzata”La Spezia, 17 marzo 2026 – Un gesto simbolico nel ricordo del giovane studente Abanoub Youssef, ucciso in classe da un compagno di scuola. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Polizia locale di Catanzaro nelle scuole per la prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani; La Polizia di Stato sempre in prima linea nel progetto Chiediti se sono felice: premiate due Funzionarie della Questura di Catanzaro - Questura di Catanzaro | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Prevenzione droga, la Polizia locale di Catanzaro incontra gli studenti; Aspettando il futuro: gli studenti del 'Siciliani-De Nobili' di Catanzaro incontrano l’azienda Olio Zungrone. Prevenzione droga, la Polizia locale di Catanzaro incontra gli studentiMomenti di dibattito all’Istituto Superiore della Scuola Agraria Vittorio Emanuele II e l’Istituto Tecnico Tecnologico B. Chimirri ... catanzaroinforma.it La fotografia professionale ai giorni nostri: Il master Johnny Fusca a confronto con gli studenti dell’Itts ScalfaroIl futuro della fotografia professionale tra web, social networks e intelligenza artificiale: è stato questo il focus del dibattito tenutosi nei ... catanzaroinforma.it #Verona e #Sampdoria apprezzano Alberto #Aquilani, il cui ottimo lavoro a #Catanzaro in questa stagione non è passato inosservato. Il tecnico romano però è vincolato ai giallorossi fino al 2027. #calciomercato x.com