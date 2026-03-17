In una scuola della Spezia, la famiglia di Abanoub Youssef ha ricevuto la pagella del giovane studente, dopo che è stato ucciso in classe da un compagno. L'episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che ha assistito anche alla consegna simbolica della documentazione scolastica. La vicenda ha portato all’attenzione l’evento drammatico avvenuto all’interno dell’istituto scolastico.

La Spezia, 17 marzo 2026 – Un gesto simbolico nel ricordo del giovane studente Abanoub Youssef, ucciso in classe da un compagno di scuola. Nella mattinata di oggi, 17 marzo, all'istituto Chiodo alla Spezia è stata consegnata la pagella del ragazzo alla sua famiglia. Kiro Attia insieme allo zio durante il funerale del cugino Abanoub Youssef "Gesto umano, la comunità non vuole dimenticare”.. “È stato un gesto di grande valore umano e civile che commuove e interroga tutti noi. In quel documento non c'è solo il percorso scolastico di un ragazzo, ma il ricordo di una vita spezzata troppo presto e l'abbraccio di una comunità scolastica che non vuole dimenticare”, commenta la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso in classe da un compagno, la pagella di Aba consegnata alla famiglia. “Una vita spezzata”

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