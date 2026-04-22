Bonifica dell’impianto sportivo | lavori al via e nuova gestione in arrivo

Sono iniziati i lavori di bonifica e riqualificazione dell’impianto sportivo di Pilastri. La zona di via Guido Reni sarà affidata a un nuovo gestore attraverso una procedura pubblica. I lavori riguardano principalmente la messa in sicurezza dell’area e il miglioramento delle strutture. La conclusione delle operazioni è prevista nel prossimo futuro, con l’obiettivo di rilanciare l’utilizzo dello spazio pubblico.

Procede la riqualificazione dell’area sportiva di Pilastri, che verrà affidata ad una nuova gestione al termine di una procedura a evidenza pubblica per un rilancio della zona di via Guido Reni. Intanto, il Comune sta procedendo alla riqualificazione della parte edilizia.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Presentati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo "Lauro Grossi"Sono stati presentati ieri pomeriggio i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo “Lauro Grossi”, nel quartiere Montanara, al... Leggi anche: Borghesiana, nuova copertura e tribuna: il restyling dell'impianto sportivo è quasi terminato Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bonifiche, iniziati i prelievi di campioni del terreno dell’Atleti azzurri d’Italia; Bonifiche a Taranto, al via i prelievi di terreno agli Atleti Azzurri d’Italia; Tutto pronto per la nona edizione de La Corsa della Bonifica– Memorial Stefano Montori; Augusta, il Fontana apre ufficialmente: inaugurazione tre mesi dopo la consegna. Monte Mario, dai rifiuti e roghi tossici al nuovo impianto sportivo. Pronti per sgombero e bonificaAl Santa Maria della Pietà rinascerà presto il campo sportivo del Monte Mario. Lo ha annunciato oggi il Presidente del Municipio XIV Valerio Barletta tra le righe di una breve nota sul suo profilo ... romatoday.it Impianto sportivo nuovo, spogliatoi vecchiIl presidente della Provincia annuncia la piena disponibilità dell’area di via King, l’opposizione critica il Comune per i lavori non fatti ... ilrestodelcarlino.it Il primo cittadino parla a tre anni dalla vittoria elettorale al ballottaggio contro Fontanini: «Tuteleremo i più deboli. Ok al palazzetto finanziando la bonifica dell’ex Bertoli» - facebook.com facebook Interventi anti allagamento: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul torrente Carsia - x.com