Castel Volturno | indagini in corso sul decesso di un neonato in una struttura sanitaria

A Castel Volturno, le autorità stanno conducendo indagini sulla morte di un neonato avvenuta in una clinica locale. La procura ha ascoltato alcuni medici e ha deciso di disporre un’autopsia per determinare le cause del decesso. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono i risultati delle analisi. Nessun dettaglio è stato ancora diffuso sui possibili motivi o eventuali responsabilità.

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