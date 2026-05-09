Castel Volturno | indagini in corso sul decesso di un neonato in una struttura sanitaria
A Castel Volturno, le autorità stanno conducendo indagini sulla morte di un neonato avvenuta in una clinica locale. La procura ha ascoltato alcuni medici e ha deciso di disporre un’autopsia per determinare le cause del decesso. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono i risultati delle analisi. Nessun dettaglio è stato ancora diffuso sui possibili motivi o eventuali responsabilità.
Indagini a Castel Volturno per la morte di un neonato in clinica: la Procura indaga diversi medici e dispone l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Una profonda tragedia ha colpito il litorale domizio, portando all’apertura di un fascicolo giudiziario presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere. Al centro delle investigazioni si trova un drammatico episodio avvenuto all’interno di una clinica situata a Castel Volturno, dove un bambino è purtroppo nato privo di vita. La magistratura ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati alcuni membri del personale medico che hanno assistito la madre durante le fasi del parto, un atto dovuto per consentire lo svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili.🔗 Leggi su 2anews.it
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