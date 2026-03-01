Balenottera trovata morta nel porto di Napoli | indagini in corso sulle cause del decesso

Una balenottera è stata trovata morta nel porto di Napoli, attirando l’attenzione delle autorità locali. La carcassa è stata scoperta recentemente e sono in corso le indagini per determinare le cause del decesso. Le forze dell’ordine stanno verificando le condizioni della balenottera e raccogliendo eventuali elementi utili alle analisi. La scoperta ha suscitato grande interesse tra chi si occupa di fauna marina.

Una balenottera di 57 quintali e 11 metri è stata trovata morta nel porto di Napoli, suscitando grande interesse e preoccupazione. L'animale era stato avvistato nei giorni precedenti al ritrovamento e l'intervento di una motovedetta della Guardia Costiera ha permesso di recuperarlo in tempi rapidi. Il ritrovamento del cetaceo è stato seguito attivamente dalla Regione Campania, con l'assessore Fiorella Zabatta in prima linea. La situazione si è rivelata più complessa del previsto, con difficoltà sia nel sollevamento dell'animale che nella stabilità delle fasce utilizzate per il recupero.