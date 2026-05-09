Cassazione | 20 anni per l’ex ufficiale che diede documenti ai russi

La Cassazione ha confermato una condanna a 20 anni di reclusione per un ex ufficiale militare coinvolto in un caso di spionaggio. Secondo quanto si è appreso, all’interno di una vettura sono stati trovati documenti e una scheda SD consegnata a due persone, con un pagamento in denaro avvenuto durante lo scambio. I dettagli sui contenuti dei documenti e le modalità dello scambio tra la scheda e il denaro non sono stati diffusi ufficialmente.

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? Punti chiave Cosa è stato scambiato esattamente all'interno della vettura dell'ufficiale?. Come è avvenuto lo scambio tra la scheda SD e il denaro?. Perché l'ex ufficiale deve scontare due condanne separate?. Quali segreti militari sono finiti nelle mani dei funzionari russi?.? In Breve Scambio di una scheda SD contro denaro contante avvenuto nella vettura di Biot.. Già confermata pena di 29 anni e due mesi nel novembre 2024.. Procedimento iniziato nel marzo 2021 con l'arresto dell'ex capitano di fregata.. Detenuto attualmente risiede presso il carcere di Velletri.. I magistrati della prima sezione penale di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dai difensori di Walter Biot, confermando la condanna definitiva a 20 anni di carcere per l’ex ufficiale della Marina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: 20 anni per l’ex ufficiale che diede documenti ai russi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Spionaggio ai russi, definitiva la condanna a 20 anni per l'ex ufficiale della marinaÈ definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti... Sergio Sacchi, 78 anni: l’architetto che diede voce ai cantautoriSergio Sacchi, l'architetto del Club Tenco, si è spento a 78 anni È scomparso all'età di 78 anni Sergio Secondiano Sacchi, figura chiave della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Walter Biot, confermata condanna a 20 anni per spionaggio; La Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'appello a Walter Biot per aver venduto documenti segreti alla Russia; Spionaggio, Cassazione: 20 anni di carcere per Walter Biot; Spionaggio, definitiva la condanna a 20 anni per Biot. La Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’appello a Walter Biot per aver venduto documenti segreti alla RussiaLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni di carcere dell’ex ufficiale della Marina Walter Biot, nell’ambito del processo della giustizia ordinaria in cui era imputato per spionaggio ... ilpost.it Spionaggio, definitiva la condanna a 20 anni per BiotLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per Walter Biot, l'ufficiale di marina arrestato nel marzo 2021 mentre, nel parcheggio di un centro commerciale della Capitale, ... rainews.it Cassazione condanna Tolonese, capoclan sorpreso a #Foggia nonostante l’obbligo di soggiorno a Orta Nova x.com