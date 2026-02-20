Sergio Sacchi 78 anni | l’architetto che diede voce ai cantautori
Sergio Sacchi, 78 anni, è morto a causa di una lunga malattia. L’architetto noto per aver creato il Club Tenco ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della musica italiana, organizzando festival e incontri tra artisti. Sacchi ha contribuito a dare spazio e visibilità ai cantautori emergenti, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua passione e il suo impegno si sono tradotti in eventi che ancora oggi ricordano molti appassionati. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama musicale italiano.
Sergio Sacchi, l’architetto del Club Tenco, si è spento a 78 anni. È scomparso all’età di 78 anni Sergio Secondiano Sacchi, figura chiave della canzone d’autore italiana e storico direttore artistico del Club Tenco. La sua morte improvvisa lascia un vuoto significativo nel panorama culturale, segnando la fine di un’epoca per l’associazione da lui contribuito a plasmare e rinnovare. Le origini e l’approdo al Tenco. Nato a Milano nel 1948, Sacchi si laureò in architettura, ma la sua vera passione fu sempre la cultura e la musica. Fin dagli anni ’70, si avvicinò al Club Tenco, un’istituzione fondamentale per la musica d’autore in Italia, diventandone parte attiva nel 1973 come membro del Direttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
