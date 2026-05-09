Spionaggio ai russi definitiva la condanna a 20 anni per l' ex ufficiale della marina
È stata confermata la condanna definitiva a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina, arrestato nel marzo 2021. L'uomo era stato fermato mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. La sentenza riguarda presunte attività di spionaggio ai danni dello Stato. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle procedure giudiziarie e sulla tutela delle informazioni sensibili.
È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato nel marzo 2021 mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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