Spionaggio ai russi definitiva la condanna a 20 anni per l' ex ufficiale della marina

È stata confermata la condanna definitiva a 20 anni di carcere per l'ex ufficiale di Marina, arrestato nel marzo 2021. L'uomo era stato fermato mentre consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. La sentenza riguarda presunte attività di spionaggio ai danni dello Stato. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle procedure giudiziarie e sulla tutela delle informazioni sensibili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui