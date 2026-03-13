Furgone divorato dalle fiamme intervento dei Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, i Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti nel comune di Scheggia, in località Ferba, a causa di un incendio che ha completamente divorato un furgone. L’intervento è stato necessario per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono altre informazioni disponibili al momento.

È successo nel comune di Scheggia. Nessuna persona coinvolta nell'incendio I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, nel comune di Scheggia, precisamente in località Ferba, per un incendio che ha interessato un furgone. Le fiamme hanno avvolto l'intero mezzo. I Vigili sono riusciti a spegnere le fiamme senza conseguenze per le persone o altri mezzi. Sul posto presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Le cause dell'incendio sono al vaglio delle autorità. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Vettura avvolta dalle fiamme in autostrada: intervento dei Vigili del FuocoTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura nella serata di ieri, domenica 8 marzo, sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, dove un’autovettura ha... Leggi anche: Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco Approfondimenti e contenuti su Furgone divorato dalle fiamme... Temi più discussi: Furgone divorato dalle fiamme; Paura sulla strada: dal motore esce un po' di fumo, poi il furgone camperizzato prende fuoco all'improvviso. Pompieri in azione; Ciriè: furgone avvolto dalle fiamme in strada San Maurizio, salvo l'autista; Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedale. Furgone divorato dalle fiammeIncendio di un furgone, nel pomeriggio di domenica, alla Cascina Pragilardo nel comune di Santhià. Intorno alle 17,30 le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Livorno Ferraris ... infovercelli24.it Furgone divorato dalle fiamme in autostradaI vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti alle ore 18 di oggi, 26 febbraio, per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del Sole, al chilometro 392 in direzione ... arezzonotizie.it I vigili del fuoco, con tecniche SAF hanno provveduto a recuperare il cane e consegnarlo al proprietario presente sul posto. - facebook.com facebook #Brescia, esplosione in stabilimento a Zocco durante lavorazione di sostanze a base di ammonio: 5 feriti, uno grave. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro con nucleo NBCR per messa in sicurezza dell'area interessata dall'evento #13marzo x.com