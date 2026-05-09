Nel caso Uno Bianca, le dichiarazioni di Roberto Savi hanno sollevato nuove tensioni, soprattutto tra i familiari delle vittime. La madre di Otello, uno dei poliziotti coinvolti, si è detta profondamente scossa dalle sue parole, che contraddicono la versione fornita in passato da un’ex collega ferita durante gli eventi. Intanto, si cercano ancora i complici che avrebbero aiutato la banda a restare impunita per decenni.

? Punti chiave Perché Roberto Savi ha smentito la versione dell'ex poliziotta ferita?. Chi sono i complici che hanno protetto la banda per decenni?. Come può Savi ottenere benefici carcerari con queste nuove dichiarazioni?. Quali segreti nascondono i volti che abbassarono lo sguardo in questura?.? In Breve Roberto Savi ha rilasciato dichiarazioni al programma Belve Crime contestando la versione dell'ex poliziotta.. Annamaria Stefanini ricorda l'incontro con il questore Aldo Gianni subito dopo i fatti del 1991.. L'associazione di Alberto Capolungo ha previsto un intervento in Senato per sollecitare nuove indagini.. Otello Stefanini era stato ucciso il 3 gennaio 1991 durante l'aggressione al Pilastro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Uno Bianca: le parole di Savi tolgono il sonno alla madre di Otello

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Uno Bianca, storia della banda attiva in E. Romagna il 1987 e il 1994; Uno Bianca, le due nuove inchieste della Procura di Bologna; La banda della Uno bianca agiva per conto dei servizi segreti?; La Uno Bianca e i Servizi, i pm sentiranno Savi: caccia ai fiancheggiatori.

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Che poi se ci riflettiamo, quando finisce la Uno bianca I Savi vengono arrestati nel 1994. Quando si fermano anche le stragi di 'mafia' e una nuova fase politica inizia. Ma sicuramente è un caso. x.com