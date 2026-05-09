Un audio registrato in auto mostra il padre di Sempio mentre parla con Venditti. Le domande principali riguardano cosa si ascolta nel file audio e come i manoscritti trovati si collegano alle intercettazioni svolte dai carabinieri. Questi elementi sono al centro dell’indagine e vengono analizzati per chiarire eventuali connessioni tra le conversazioni e i documenti ritrovati.

? Domande chiave Cosa rivela l'audio registrato in auto dal padre di Sempio?. Come si collegano i manoscritti ritrovati alle intercettazioni dei carabinieri?. Quanto denaro è stato effettivamente versato per influenzare le indagini?. Perché l'ex procuratore Venditti è al centro del nuovo filone bresciano?.? In Breve Registrazione del 17 marzo 2025 rivela dettagli sul colloquio tra Sempio e Venditti.. Manoscritti rinvenuti a Brescia citano somme tra 20 e 30 euro per il gip.. Indagini ipotizzano pagamenti tra 50 e 60 mila euro per archiviazione nel 2016-2017.. Inchiesta bresciana collega il sistema Pavia al caso di Garlasco e Andrea Sempio.. Il 17 marzo 2025, una registrazione ambientale catturata in auto da Giuseppe Sempio rivela dettagli inediti sui contatti tra il padre di Andrea Sempio e l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sempio, l’audio: il padre riferisce il dialogo con Venditti

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Caso Garlasco, il padre di Sempio intercettato: "Il pm Venditti mi disse che questa cosa sarebbe finita presto"

Garlasco, il padre di Sempio: "La prima archiviazione? Il pm Venditti mi disse: finirà presto""L'unica persona che ha detto "guardi questa cosa finirà presto perché non c'è niente" è stata lui".

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La confessione choc di Sempio intercettata, per la difesa era un commento a un podcast sul caso Garlasco; Caso Garlasco, nuovo audio di Sempio in auto: Quando sono andato io...il sangue c'era...; Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; Caso Garlasco, le intercettazioni inedite che riscrivono ancora l'inchiesta e ipotizzano il movente.

Caso Garlasco, gli appunti e i soliloqui di Sempio: Ho fatto cose brutte, le carte dei CarabinieriDecine di intercettazioni e pagine sulla Moleskine. Sognava di aggredire e violentare. Opposta la versione della difesa di Sempio: Si conferma sua innocenza ... rainews.it

Chiara Ferragni audio segreto svelato sul caso Sempio ecco cosa cambia nelle indaginiGarlasco, le nuove accuse ad Andrea Sempio nel delitto di Chiara Poggi La Procura di Pavia indica oggi in Andrea Sempio il presunto assassino di Chia ... assodigitale.it

Caso Garlasco, Sempio: "Non ho commesso questo fatto atroce. Spero che Chiara possa avere giustizia" x.com