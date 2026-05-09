I consiglieri di opposizione chiedono con urgenza la convocazione di un Consiglio Comunale per affrontare due questioni fondamentali: le misure di prevenzione della corruzione e l’istituzione di una commissione di indagine sui titoli edilizi. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sui temi legati alla trasparenza e alla gestione urbanistica del territorio. La richiesta è stata avanzata attraverso un documento ufficiale inviato all’amministrazione comunale.

I consiglieri di opposizione sollecitano la convocazione del Consiglio Comunale sulle misure di prevenzione della corruzione e sulll’istituzione di una commissione di indagine per i titoli edilizi. Una diffida formale e un sollecito ad adempiere sono stati inoltrati al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco. I consiglieri di Pd, Avs, Civico 22, Città Aperta e Civici e Riformisti hanno trasmesso la segnalazione anche al Prefetto di Benevento. “Nonostante sia trascorso oltre un mese dalla nostra prima richiesta e benché sia stata sottoscritta da oltre un quinto dei consiglieri – rendendo la convocazione un atto dovuto e vincolante –...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, l’opposizione: “Convocare subito Consiglio su corruzione e urbanistica”

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