Arresto Santamaria l’opposizione | L’Amministrazione non resti a guardare Subito commissione di inchiesta su urbanistica

Nelle ultime ore è stato effettuato un arresto nei confronti di un esponente politico locale, suscitando reazioni da parte dell’opposizione. Quest’ultima ha chiesto all’Amministrazione di attivarsi immediatamente, proponendo l’istituzione di una commissione di inchiesta sull’urbanistica. La questione riguarda le implicazioni di questa misura e le eventuali responsabilità legate a pratiche urbanistiche contestate, mentre la situazione continua a essere oggetto di attenzione pubblica e politica.

Tempo di lettura: 2 minuti “La politica non può restare a guardare mentre la credibilità delle istituzioni cittadine viene scossa nelle fondamenta”. Così i consiglieri di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Marialetizia Varricchio che hanno depositato formalmente la proposta di delibera per l’istituzione di una Commissione Consiliare di indagine sulla regolarità dei procedimenti amministrativi nel settore urbanistico. “L’iniziativa annunciata nei giorni scorsi nasce dalla necessità di garantire piena trasparenza a tutela dell’immagine dell’Ente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arresto Santamaria, l’opposizione: “L’Amministrazione non resti a guardare. Subito commissione di inchiesta su urbanistica” Notizie correlate Caso Santamaria, l’opposizione chiede commissione di inchiesta su pratiche edilizieTempo di lettura: 3 minutiI consiglieri De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio: “Trasparenza... Arresto Santamaria, opposizione chiede Consiglio comunale straordinario a BeneventoTempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri di opposizione chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio comunale a seguito della vicenda... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arresto Santamaria, l'opposizione chiede una commissione consiliare di inchiesta per verificare anomalie in pratiche edilizie; Caso Santamaria, opposizione chiede Commissione di inchiesta su pratiche edilizie; Santa Maria di Licodia, droga nel garage e armi in casa: arrestato un 27enne -; Uccise a coltellate la zia 83enne, arrestato pensionato polesano. Arresto Santamaria, l’opposizione: ‘L’amministrazione non resti a guardare. Subito Commissione di inchiesta su Urbanistica’La politica non può restare a guardare mentre la credibilità delle istituzioni cittadine viene scossa nelle fondamenta. Così i consiglieri di opposizione Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, ... ntr24.tv Caso arresto dirigente Gennaro Santamaria: i consiglieri di minoranza chiedono l'istituzione di una commissione consiliare di inchiesta PoliticaDopo il caso Santamaria chiediamo l’istituzione di una commissione consiliare di inchiesta per monitorare e verificare ritardi e anomalie nelle pratiche edilizie. Lo annunciano i consiglieri ... realtasannita.it Rubano ha poi affrontato anche il tema dell’attualità giudiziaria, facendo riferimento al caso Santamaria e al recente arresto per concussione. “Si tratta di un passo avanti importante – ha dichiarato – che conferma la necessità di proseguire lungo un percorso i - facebook.com facebook