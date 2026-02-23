Sul caso del piccolo Domenico la commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico Ma avverrà dopo le indagini in corso

La Quinta Commissione regionale ha richiesto un confronto con Fico riguardo al fallimento del trapianto al Monaldi, causato da complicazioni tecniche. La richiesta deriva dalle incertezze emerse durante le indagini in corso, che coinvolgono il personale sanitario e le procedure adottate. Il presidente della commissione ha deciso di rinviare l'incontro, puntando a ottenere prima risultati più chiari dalle verifiche ispettive in atto. La situazione rimane sotto osservazione.

Caso cuore bruciato, inizia la terapia del dolore per il piccolo Domenico

Sanità, Errico chiede un confronto con la direttrice generale del 'San Pio'

