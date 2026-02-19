Mostro di Modena la famiglia di una 20enne uccisa nel 1994 chiede nuove indagini | Serve esaminare i reperti
La famiglia di Anna Maria Palermo, giovane di 20 anni uccisa nel 1994 a Modena, chiede nuove indagini per chiarire il suo omicidio. La richiesta nasce dalla necessità di riesaminare i reperti raccolti nel corso degli anni, che potrebbero contenere elementi ancora nascosti. Tra il 1985 e il 1995, a Modena furono commessi otto omicidi di donne ancora irrisolti. La famiglia spera che questa richiesta porti a nuove verifiche e possibili risposte sulla tragica vicenda. La Procura valuterà ora la proposta.
Tra il 1985 e il 1995 a Modena furono uccise otto donne, casi ancora irrisolti. Ora è stata presentata un'istanza formale in Procura per chiedere la riapertura delle indagini su una delle vittime, Anna Maria Palermo. L'avvocata della famiglia Barbara Iannuccelli: "Speriamo di arrivare all'analisi dei reperti".🔗 Leggi su Fanpage.it
Modena, “mostro” di nuovo al vaglio: DNA e nuova perizia su reperti chiave per il caso Palermo dopo 30 anni.Modena riapre il caso del “mostro” dopo trent’anni, grazie a nuove analisi DNA e una perizia sui reperti principali.
