Mostro di Modena la famiglia di una 20enne uccisa nel 1994 chiede nuove indagini | Serve esaminare i reperti

La famiglia di Anna Maria Palermo, giovane di 20 anni uccisa nel 1994 a Modena, chiede nuove indagini per chiarire il suo omicidio. La richiesta nasce dalla necessità di riesaminare i reperti raccolti nel corso degli anni, che potrebbero contenere elementi ancora nascosti. Tra il 1985 e il 1995, a Modena furono commessi otto omicidi di donne ancora irrisolti. La famiglia spera che questa richiesta porti a nuove verifiche e possibili risposte sulla tragica vicenda. La Procura valuterà ora la proposta.

Modena, “mostro” di nuovo al vaglio: DNA e nuova perizia su reperti chiave per il caso Palermo dopo 30 anni.Modena riapre il caso del “mostro” dopo trent’anni, grazie a nuove analisi DNA e una perizia sui reperti principali.

Fentanyl e Morte su Crociera: La Famiglia di Gessica Disertore Incalza, Chiede Nuove Indagini e Perizie Approfondite.La famiglia di Gessica Disertore, la giovane chef di 27 anni morta il 17 febbraio 2026 su una nave Disney, ha deciso di richiedere nuove verifiche dopo aver scoperto tracce di fentanyl nel suo corpo.

