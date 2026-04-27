Tentano il colpo in un appartamento al Campo di Marte | uno fugge l’altro finisce in manette

Nella serata di venerdì, una pattuglia del Comando stazione di Firenze ha intercettato due persone mentre tentavano di entrare in un appartamento nel quartiere Campo di Marte. Uno dei due è riuscito a fuggire dopo aver visto le forze dell’ordine, mentre l’altro è stato arrestato sul posto. L’intervento è avvenuto poco prima della mezzanotte, e sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’episodio.

FIRENZE – Nella tarda serata di venerdì (24 aprile) una pattuglia del Comando stazione dei carabinieri di Firenze Campo di Marte ha arrestato in flagranza di reato un 38enne di origine albanese – senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine – per l’ipotesi di tentato furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale. I militari allertati dalla segnalazione di alcuni residenti che avevano notato due figure sospette armeggiare vicino la finestra di un appartamento, giungevano nei pressi dell’immobile dove notavano i due che, alla vista della pattuglia, si davano alla fuga nelle vie del quartiere. I carabinieri hanno rincorso i due individui riuscendo a rintracciarne uno che si era nascosto tra due auto in sosta, che vistosi scoperto ha minacciato i militari puntandogli contro un grosso cacciavite.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tentano il colpo in un appartamento al Campo di Marte: uno fugge, l’altro finisce in manette Notizie correlate Leggi anche: La lite tra coinquilini finisce nel sangue. Uno in gravi condizioni, l’altro in manette Ruba in profumeria e fugge. Giovane finisce in manetteUn furto in pieno centro, la fuga tra le vie della città e poi l’aggressione ai carabinieri nel tentativo di scappare.