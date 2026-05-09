Caso Minetti | Interpol e Carabinieri | ok sulla richiesta
Le indagini sul caso Minetti hanno ricevuto l’approvazione da parte dell’Interpol e delle forze dell’ordine italiane sulla richiesta di collaborazione internazionale. Un testimone ha fornito dettagli sui presunti festini tenuti in Uruguay, portando a un incremento delle verifiche. Per approfondire la situazione e raccogliere ulteriori elementi, le autorità devono ora rivolgersi alle competenti istituzioni sudamericane.
? Punti chiave Cosa ha rivelato il testimone riguardo ai presunti festini in Uruguay?. Perché le indagini devono ora spostarsi verso le autorità sudamericane?. Chi deve gestire le nuove prove emerse sulla posizione di Minetti?. Come influiranno le dichiarazioni del testimone sulle indagini internazionali?.? In Breve Nuove indagini richieste in Uruguay dopo dichiarazioni di un testimone del Fatto.. Verifiche incrociate tra Milano e Interpol sulla richiesta di grazia di Minetti.. Eventuali reati in Uruguay richiederebbero il passaggio di competenze alle autorità locali.. Le indagini condotte dai carabinieri di Milano insieme agli operatori dell’Interpol hanno confermato l’assenza di anomalie riguardo alle procedure seguite per la richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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