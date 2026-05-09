Caso Minetti | Interpol e Carabinieri | ok sulla richiesta

Le indagini sul caso Minetti hanno ricevuto l’approvazione da parte dell’Interpol e delle forze dell’ordine italiane sulla richiesta di collaborazione internazionale. Un testimone ha fornito dettagli sui presunti festini tenuti in Uruguay, portando a un incremento delle verifiche. Per approfondire la situazione e raccogliere ulteriori elementi, le autorità devono ora rivolgersi alle competenti istituzioni sudamericane.

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