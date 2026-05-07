Caso Minetti arrivano i primi esiti dell'Interpol la Procura | Per ora il parere sulla grazia non cambia

Sono stati resi noti i primi riscontri dell'Interpol riguardo al caso Minetti. La Procura ha comunicato che, al momento, il parere sull'eventuale grazia rimane invariato e non sono state riscontrate anomalie sui presupposti richiesti. Le valutazioni degli esperti internazionali sembrano non aver apportato modifiche alle decisioni precedenti. Restano comunque in corso ulteriori verifiche e approfondimenti.