Caso Minetti arrivano i primi esiti dell'Interpol la Procura | Per ora il parere sulla grazia non cambia
Sono stati resi noti i primi riscontri dell'Interpol riguardo al caso Minetti. La Procura ha comunicato che, al momento, il parere sull'eventuale grazia rimane invariato e non sono state riscontrate anomalie sui presupposti richiesti. Le valutazioni degli esperti internazionali sembrano non aver apportato modifiche alle decisioni precedenti. Restano comunque in corso ulteriori verifiche e approfondimenti.
Dalle prime risposte arrivate dall'Interpol non sembrano emergere anomalie sui presupposti della grazia a Nicole Minetti. Gli elementi vagliati finora non ribaltano il parere favorevole dato dalla Procura generale di Milano. Il responso però non è definitivo e gli accertamenti sono in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Caso Minetti, dai primi esiti nessun elemento per modificare il parere PgPer ora nessuna anomalia da indagini Interpol ma le verifiche non sono concluse. Al momento non ci sono dati negativi ... rainews.it
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Caso #Minetti, il ministro Nordio farà causa a @MedInfinityIT e a Bianca Berlinguer x.com