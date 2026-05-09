Caso Minaj la Procura chiede l’omicidio volontario per l’ucciso a Bibbiano

Nelle prime fasi delle indagini sul caso Minaj, la Procura ha chiesto l’omicidio volontario per la persona deceduta a Bibbiano, contestando la tesi della legittima difesa. Durante gli accertamenti sono state sollevate domande sulla natura del colpo che ha trapassato la porta, con l’intento di chiarire se si trattasse di un gesto volontario o accidentale. La dinamica dell’incidente è al centro dell’attenzione degli inquirenti, che stanno analizzando tutte le prove raccolte.

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