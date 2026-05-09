Caso Minaj la Procura chiede l’omicidio volontario per l’ucciso a Bibbiano
Nelle prime fasi delle indagini sul caso Minaj, la Procura ha chiesto l’omicidio volontario per la persona deceduta a Bibbiano, contestando la tesi della legittima difesa. Durante gli accertamenti sono state sollevate domande sulla natura del colpo che ha trapassato la porta, con l’intento di chiarire se si trattasse di un gesto volontario o accidentale. La dinamica dell’incidente è al centro dell’attenzione degli inquirenti, che stanno analizzando tutte le prove raccolte.
? Domande chiave Come può un colpo attraverso uno squarcio nella porta essere volontario?. Perché la Procura contesta la tesi della legittima difesa?. Cosa rivelano le dichiarazioni dell'imputato sulla precisione del colpo?. Quali prove dimostrano che l'aggressore aveva un vantaggio tattico?.? In Breve Giudice Gambarati aveva inflitto 4 anni e 5 mesi per omicidio preterintenzionale.. Avvocato Stefano Germini punta all'assoluzione totale per legittima difesa dell'imputato.. Legale Nino Giordano Ruffini agisce come parte civile per moglie e figlia.. Coltello da disosso con lama tra 13 e 15 centimetri ha ucciso Minaj.. La Procura ha presentato ricorso in Appello contro la sentenza di primo grado relativa all’omicidio di Ilirjan Minaj, il muratore albanese di 62 anni ucciso nel giugno 2024 a Bibbiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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