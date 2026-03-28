Parma svolta nel caso del 28enne ucciso | arrestata la compagna l’ipotesi è omicidio volontario

A Parma, si è sviluppata una nuova fase nell’indagine sulla morte di un giovane di 28 anni avvenuta lo scorso 5 marzo, quando è stato trovato senza vita dopo aver ricevuto un colpo di coltello. La polizia ha arrestato la compagna della vittima, ipotizzando un omicidio volontario. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’episodio.

C’è una svolta nell’inchiesta sulla morte di Cristopher Gaston Ogando, il 28enne deceduto il 5 marzo a Parma dopo essere stato colpito con un coltello. I Carabinieri hanno arrestato la compagna convivente, Brenda Alesandrina Fumagalli, 19 anni, rintracciata in provincia di Milano. La giovane è ora gravemente indiziata di omicidio volontario, aggravato dalla convivenza. Per lei il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La versione dell’incidente non convince. Fin dall’inizio, la ragazza aveva sostenuto la tesi di un incidente domestico. Secondo il suo racconto, mentre stava lavando le stoviglie con un coltello in mano, il compagno le si sarebbe avvicinato alle spalle per gioco e, nel voltarsi, lei lo avrebbe colpito accidentalmente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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