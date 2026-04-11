Forlì arrestato operatore CRI Luca Spada per omicidio volontario procura | Ha ucciso pazienti in ambulanza iniettando aria

A Forlì è stato arrestato un operatore della Croce Rossa con l’accusa di aver causato la morte di alcuni anziani durante i trasporti in ambulanza. Secondo quanto riferito, la procura ha accusato l’uomo di aver somministrato aria ai pazienti, provocando loro la morte. L’uomo, che lavora come operatore, è stato fermato e portato in custodia cautelare. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli delle morti sospette.

Arrestato a Forlì un operatore della Croce Rossa: accusato di aver ucciso anziani durante i trasporti in ambulanza. Decisivi gli esami dei RIS e le autopsie L'operatore 27enne della Croce Rossa Luca Spada è stato arrestato oggi, sabato 11 aprile, a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, con l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Forlì, arrestato operatore CRI Luca Spada per omicidio volontario, procura: "Ha ucciso pazienti in ambulanza iniettando aria" Leggi anche: Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, autista indagato per omicidio volontario Anziani morti in ambulanza a Forlì, arrestato Luca Spada: il 27enne è accusato di omicidio aggravatoLuca Spada, 27enne operatore della Croce Rossa, è indagato per la morte di un’anziana e diversi altri casi avvenuti nel 2025 durante trasporti in...