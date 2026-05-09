Una perizia sul caso Magina ha rilevato che la ferita al mento è compatibile con un colpo dato con il pugno. Restano aperte alcune domande, tra cui se la ferita sia stata provocata dagli anelli sequestrati o da un’altra causa. La relazione tecnica cerca di capire come si possa distinguere tra una ferita provocata da un colpo e una derivante da una caduta, analizzando le caratteristiche delle lesioni.

? Domande chiave La ferita al mento è stata causata dagli anelli sequestrati? Come può la perizia distinguere il pugno dalla caduta mortale? Quali prove porteranno i magistrati a decidere la colpa degli imputati? Perché la nuova analisi medica mette in dubbio l'accusa di omicidio??? In Breve Perito Antonio Oliva indica compatibilità ferita con impatto di anelli o caduta. Avvocati Ghezzani e Luceri divergono sulla dinamica del colpo ricevuto da Denny. Madre Erika Terreni chiede giustizia per .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Magina: perizia sul mento, ferita compatibile con il pugno

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