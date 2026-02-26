Paolo Bonolis e la rissa con Gianni Morandi | Così mi spacchi una gamba Il fallo e il pugno dritto al mento

Due celebrità della musica e dello spettacolo si sono trovate coinvolte in un episodio di lite, sorprendendo molti. La discussione è degenerata in uno scambio di parole acceso e in un gesto impulsivo, che ha lasciato tutti senza parole. L’evento si è svolto in un contesto di alta tensione, suscitando grande curiosità tra il pubblico e i media.

La scazzottata che non ti aspetti ha per protagonisti Paolo Bonolis e Gianni Morandi, due che, almeno sulla carta, è davvero difficile immaginare come individui rissosi. Eppure la competizione sul campo da calcio tutto può. Questo almeno emerge dal racconto che il conduttore fa ospite della tappa romana di “Viva el Tour”, il progetto live di “Viva el Futbol”, il podcast di Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. L’aneddoto di Bonolis risale a una trentina di anni fa, quando lui e Morandi si trovarono a disputare una partita di beneficenza tra la nazionale attori e quella cantanti. “È un fatto accaduto realmente” anticipa il conduttore, che prende a raccontare: “Correvano tanti anni fa i Derby del cuore, giochiamo la partita contro i cantanti, io avevo 23-24 anni facevo Bim Bum Bam e lui era già più maturo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

