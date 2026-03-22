Secondo una perizia pubblicata, Chiara Poggi avrebbe tentato di opporsi al suo aggressore prima di essere uccisa. Il Tg1 ha diffuso alcune indiscrezioni sulla consulenza dell'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che analizza le tracce trovate sulla scena del delitto. La relazione evidenzia dettagli sulla lotta tra la vittima e l’autore dell’omicidio, senza però fornire conclusioni definitive.

Chiara Poggi avrebbe provato a difendersi dal suo aggressore il giorno del delitto nella villetta di Garlasco. Sul corpo ci sarebbero segni di colluttazione. A rivelarlo è il TG1 che ha riportato alcune indiscrezioni sulla perizia dell’anamopatologa Cristina Cattaneo. Sotto le unghie di Chiara ci potrebbero essere tracce dell’assassino. La perizia sul corpo di Chiara Poggi L'ipotesi di più persone sul luogo del delitto Il commento dell'avvocato della famiglia Poggi La perizia sul corpo di Chiara Poggi Il 13 agosto 2007 Chiara Poggi avrebbe lottato a lungo contro il suo assassino mentre veniva colpita. Stando sempre alle anticipazioni del Tg1, l’aggressione e l’omicidio sarebbero avvenuti in più fasi, fra il piano terra e le scale della villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, secondo la perizia "Chiara Poggi avrebbe lottato con il suo assassino": la svolta sul caso

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Stando alla consulenza della dottoressa Cattaneo, Chiara si sarebbe difesa dal suo assassino, e da lì il DNA sulle sue unghie, che per la perizia Albani non è quello di Alberto Stasi. Oggi più che mai, deve e dovrà essere fatta Giustizia per Chiara Poggi. Quell facebook

Il caso #Garlasco. La perizia della dottoressa Cattaneo confermerebbe segni di colluttazione sul corpo di Chiara Poggi, che avrebbe provato a difendersi. Sotto le sue unghie ci potrebbe essere traccia dell’assassino. #Tg1 Roberta Ferrari x.com