Hantavirus Heather Parisi e il botta e risposta con Bassetti L’ex showgirl | Non mi ingannate stavolta finitela di prenderci per i fondelli

Recentemente, si è registrato uno scontro tra Heather Parisi e l’infettivologo Matteo Bassetti a seguito della notizia di un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave crociera. L’ex showgirl ha commentato con durezza, chiedendo di non essere presa in giro, mentre Bassetti ha commentato la vicenda pubblicamente. La discussione tra i due ha riacceso l’attenzione sulla vicenda sanitaria in questione.

Tra Heather Parisi e l’infettivologo Matteo Bassetti non è mai corso buon sangue. Ma i due adesso, davanti alle notizie del focolaio di Hantavirus a bordo di una nave crociera, si sono nuovamente scontrati. Sempre sui social. «Non chiedetemi di vaccinarmi». L’ex ballerina, già nota per le sue posizioni sui vaccini durante l’emergenza Covid, ha scritto: «Non andrò in lockdown per Hantavirus. Non mi ingannate con la propaganda ‘stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa’». « Non chiedetemi di vaccinarmi per proteggere i più deboli. Questo trucco subdolo e carogna ve lo siete giocato con il Covid e non attacca più. Finitela di prenderci per i fondelli», ha aggiunto la showgirl.🔗 Leggi su Open.online

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