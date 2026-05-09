Caso Governolo | Carra accusa la destra di aver fallito la gestione
In un intervento recente, un esponente politico ha accusato la destra di aver fallito nella gestione del caso Governolo. La Regione ha deciso di respingere i fondi destinati alla realizzazione della conca e del porto, generando un blocco che dura ormai sette anni. Si discute ora sulla possibilità che l’intervento di un leader di rilievo possa contribuire a sbloccare la situazione.
?? Punti chiave Perché la Regione ha respinto i fondi per la conca e il porto? Come può l'intervento di Salvini sbloccare lo stallo di sette anni? Chi deve assumersi la responsabilità del blocco logistico a Governolo? Quali sono le conseguenze economiche per i lavoratori di Valdaro??? In Breve PD proponeva 2,5 milioni per la conca e 2 milioni per il porto di Valdaro. La maggioranza regionale ha respinto gli emendamenti per i fondi infrastrutturali in tre anni. Blocco dei lavori presso la con .🔗 Leggi su Ameve.eu
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