In un intervento recente, un esponente politico ha accusato la destra di aver fallito nella gestione del caso Governolo. La Regione ha deciso di respingere i fondi destinati alla realizzazione della conca e del porto, generando un blocco che dura ormai sette anni. Si discute ora sulla possibilità che l’intervento di un leader di rilievo possa contribuire a sbloccare la situazione.

?? Punti chiave Perché la Regione ha respinto i fondi per la conca e il porto? Come può l'intervento di Salvini sbloccare lo stallo di sette anni? Chi deve assumersi la responsabilità del blocco logistico a Governolo? Quali sono le conseguenze economiche per i lavoratori di Valdaro??? In Breve PD proponeva 2,5 milioni per la conca e 2 milioni per il porto di Valdaro. La maggioranza regionale ha respinto gli emendamenti per i fondi infrastrutturali in tre anni. Blocco dei lavori presso la con .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Governolo: Carra accusa la destra di aver fallito la gestione

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