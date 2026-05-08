In un procedimento legale che coinvolge un'attrice, il suo avvocato ha dichiarato che alcuni fatti raccontati dall'attrice sarebbero stati inventati. Durante l'udienza, sono state poste domande su chi abbia smentito la versione fornita dall'attrice in tribunale. Inoltre, è stato menzionato un episodio avvenuto tra colleghe, riferito a una vasca da bagno, di cui si stanno ancora chiarendo i dettagli.

? Domande chiave Chi ha smentito la versione di Rebel Wilson in tribunale?. Come è avvenuto l'episodio della vasca da bagno tra le colleghe?. Perché la carriera di Charlotte MacInnes è stata bloccata improvvisamente?. Quali prove dimostrano che l'attrice abbia manipolato i fatti del set?.? In Breve La produttrice Amanda Ghost avrebbe chiesto di condividere la vasca nel settembre 2023.. La produttrice Greer Simpkin ha smentito la segnalazione immediata della lamentela alla Wilson.. La difesa cita un contratto discografico da sei cifre ottenuto dalla MacInnes.. L'udienza presso la Corte Federale prevede le conclusioni difensive nel pomeriggio di venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Rebel Wilson: l’avvocato accusa l’attrice di aver inventato fatti

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