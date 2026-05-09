Caso Genovese Sarah Borruso | Terrazza Sentimento? Provo vergogna per quello che ho fatto

Sarah Borruso, ex compagna e coinvolta nel caso di Alberto Genovese, ha partecipato a una trasmissione televisiva per parlare di 'Terrazza Sentimento'. Durante l'intervista, ha dichiarato di provare vergogna per le proprie azioni e ha descritto il contesto come un sistema collaudato, malsano e degradante. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini e delle accuse legate alle vicende giudiziarie dell'imprenditore.

(Adnkronos) – "Provo vergogna per quello che ho fatto". Con queste parole Sarah Borruso, ex compagna, complice e a suo modo vittima di Alberto Genovese, è stata ospite oggi a Verissimo per raccontare la sua verità su 'Terrazza Sentimento': "Era un sistema collaudato, malsano e degradante. È la pagina più dolorosa della mia vita: ho. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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