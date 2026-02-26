Sempio o Stasi? La nuova perizia sul delitto di Garlasco mette in discussione i 23 minuti e riaccende il dibattito giudiziario Sempio o Stasi? Sempio e Stasi? Sempio, Stasi e qualcun altro? Né Sempio né Stasi? Sono tutte le combinazioni possibili da mal di testa che il delitto di Garlasco comporta, quando si parla del possibile colpevole, e ci perdonerete di avervi provocato l’emicrania. Per descrivere l’attuale situazione, si può utilizzare il titolo di un famoso film di James L. Brooks del 1997, «Qualcosa è cambiato», con protagonista il leggendario Jack Nicholson. È cambiato per Stasi e forse anche per Sempio. La consulenza della professoressa Cattaneo è infatti una ventata di novità, già a partire dalle indiscrezioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Delitto di Garlasco, la nuova perizia che può cambiare il destino di Sempio e Stasi

Delitto di Garlasco, cosa può cambiare per Sempio e Stasi dopo l’incidente probatorioDelitto di Garlasco, cosa può cambiare dopo l'incidente probatorio: le possibilità novità per le posizioni di Sempio e Stasi.

Delitto di Garlasco, depositata la consulenza di Cristina Cattaneo: cosa può cambiare per Sempio e Stasi?La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente ieri lunedì 23 febbraio presso la Procura...

Delitto di Garlasco, attesa perle nuove perizie - Storie italiane 29/10/2025

Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Finita l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Dalla perizia un assist al condannato Stasi; Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi?; Delitto di Garlasco, la consulenza di Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi.

Garlasco, i carabinieri allo scoperto: Impronte dei polpastrelli del killer sul pigiama di Chiara, ma non le notammoIl colonnello che condusse le prime indagini ammette gli errori: Sangue ovunque, ma due colleghi erano senza calzari ... affaritaliani.it

Garlasco in Tv, Chiara Poggi e l'ipotesi della morte avvenuta di notte. De Rensis: Mi travesto da astronautaMattino Cinque il 26 febbrai si è concentrato sulla morte di Chiara Poggi, l'avvocato De Rensis non usa mezzi termini sulla teoria del decesso avvenuto di notte ... libero.it

“È l’arma del delitto”. Garlasco, viene giù tutto: l’annuncio - facebook.com facebook

La relazione Cattaneo ha ribaltato i tempi del delitto di Garlasco. Per Stasi si apre uno spiraglio, ma la strada è in salita x.com