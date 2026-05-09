Durante un interrogatorio, una conversazione tra la madre di un indagato e il marito è stata registrata tramite intercettazioni telefoniche. In questa conversazione, la donna ha commentato ironicamente che nel paese di Garlasco ci sarebbero più testimoni che abitanti. La frase è stata pronunciata mentre erano in auto e riguarda il caso giudiziario riguardante l’omicidio di una giovane donna.

(Adnkronos) – "A Garlasco ci son più testimoni che abitanti". Questa la battuta di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, intercettata in auto con il marito Giuseppe. E' il il 22 ottobre 2025 e i due parlano della notizia di un ipotetico supertestimone che avrebbe chiarito agli inquirenti la. L'articolo Caso Garlasco, l’intercettazione di mamma Sempio: “Qui ci sono più testimoni che abitanti.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi”

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