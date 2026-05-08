Nel caso Garlasco, l’avvocato di Sempio ha dichiarato che le intercettazioni rese pubbliche sono incomplete e sono state interpretate in modo errato. Secondo lui, le registrazioni contengono troppi passaggi, che rischiano di distorcere i fatti. La difesa sostiene che le conversazioni non rappresentano fedelmente quanto realmente accaduto e che, quindi, non possono essere considerate elementi definitivi nel procedimento.

L'audio "non è chiaro" e la trascrizione sarebbe stata interpretata in modo "acritico". È questa la linea difensiva dell’avvocato Liborio Cataliotti, intervenuto a "Diario del giorno" per commentare le nuove intercettazioni finite nell'inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato dagli inquirenti di aver ucciso Chiara Poggi., Nel corso dell'intervista, Cataliotti ha contestato il significato attribuito dagli investigatori a una conversazione registrata nell'aprile 2025. Secondo il legale, il contenuto dell'intercettazione sarebbe stato presentato in maniera parziale e senza tenere conto delle numerose porzioni incomprensibili presenti nell'audio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Garlasco, il legale di Sempio: "Intercettazione incompleta e interpretata male"

Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio

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