Caso Garlasco | la Procura avvia la revisione del processo a Stasi

La Procura ha annunciato la riapertura del caso riguardante l’ex procuratore coinvolto nel processo a Garlasco, con l’obiettivo di riesaminare la vicenda. La decisione arriva in seguito a nuove verifiche e approfondimenti investigativi. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici che hanno portato a questa scelta né su eventuali elementi emersi dal nuovo esame. L’attenzione resta alta sull’iter giudiziario di questa figura pubblica.

? Domande chiave Perché la Procura ha deciso di riaprire il caso Stasi?. Chi è l'ex procuratore accusato di corruzione nel processo?. Cosa emerge dalle inquietanti annotazioni scritte nelle moleskine di Sempio?. Come può l'alibi del padre di Sempio cambiare le indagini?.? In Breve Procura di Brescia indaga Venditti per presunta corruzione tra 20.000 e 30.000 euro.. Intercettazioni su Sempio rivelano annotazioni in moleskine con contenuti violenti e sessuali.. Padre di Sempio intercettato mette in dubbio l'alibi del parcheggio di Vigevano.. Sentenze di primo grado e appello del 2009 e 2011 prevedevano l'assoluzione.. La procuratrice generale Francesca Nanni, attualmente a capo degli uffici di Milano, ha deciso di avviare la revisione del processo relativo ad Alberto Stasi, condannato da 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Garlasco, Procura di Pavia verso la revisione del processo a carico di Stasi - Ore 14 Sera 24/04/26

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