Delitto di Garlasco verso la revisione del processo Stasi | la Procura apre a un possibile errore

La Procura ha deciso di avviare un procedimento per verificare la possibilità di rivedere il processo che ha condannato Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione segue le indagini in corso e si basa su elementi che potrebbero mettere in discussione le prove presentate in giudizio. Al momento, non sono state ancora apportate modifiche ufficiali alla condanna, ma si attendono sviluppi nel procedimento.

La Procura si muove verso una possibile revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l’ omicidio di Chiara Poggi. Un passaggio delicato, che potrebbe riaprire uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni e mettere in discussione una sentenza passata in giudicato nel 2015. Il quadro emerge dopo un incontro avvenuto nelle ultime ore tra la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, la vice Lucilla Tontodonati e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone, titolare della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro della riunione, la valutazione di un possibile errore giudiziario e la necessità di verificare se esistano i presupposti per chiedere la revisione del processo che ha condannato Stasi a 16 anni di carcere, pena che l’ex fidanzato della vittima sta terminando di scontare.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Delitto di Garlasco, verso la revisione del processo Stasi: la Procura apre a un possibile errore Delitto di Garlasco, il giallo delle scarpe di Alberto Stasi: chi chiede la nuova analisi Notizie correlate Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia verso la richiesta di revisione per StasiLa Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati hanno incontrato il procuratore di Pavia, Fabio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo; Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Mattino Cinque: Delitto di Garlasco: il racconto del super testimone Video; Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini. Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)Vertice decisivo oggi a Milano tra Procura di Pavia e Procura generale: verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, mentre le nuove analisi riaprono il nodo della revisione del processo Stasi. panorama.it Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e StasiAtteso oggi un incontro tra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sull'indagine sul delitto di ... fanpage.it Delitto di #Garlasco, la procura di Pavia chiede la revisione della condanna di Stasi: cosa può succedere x.com Tgr Rai Lombardia. . Delitto di Garlasco: Pg Milano: “Revisione Stasi Studieremo le carte di Pavia”. “Non sarà veloce né facile”, fa sapere Francesca Nanni sull’eventuale richiesta alla corte d’Appello di Brescia di riformulare la condanna del fidanzato della P - facebook.com facebook