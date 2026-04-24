Garlasco la procura di Pavia | Chiederemo la revisione del processo per Stasi non era sulla scena del crimine

La Procura di Pavia ha annunciato che presenterà richiesta di revisione del processo riguardante Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. La decisione arriva dopo che è stato stabilito che Stasi non si trovava sulla scena del crimine al momento dei fatti. Il procedimento giudiziario sarà riesaminato alla luce di questa nuova evidenza.

La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sarebbero emersi elementi che lo collochino sulla scena del crimine, mentre altri riscontri entrerebbero in contrasto con quanto stabilito nelle sentenze di condanna. Un quadro che ribalterebbe in maniera clamorosa le indagini sull'omicidio di Garlasco. L'incontro di oggi Si è tenuto oggi l'incontro tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, la procura di Pavia: «Chiederemo la revisione del processo per Stasi, non era sulla scena del crimine» Notizie correlate Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,... Caso Garlasco verso la chiusura delle indagini su Sempio: ‘Stasi non era sulla scena del crimine’Le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio si avviano verso la chiusura. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a Stasi; Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico. Delitto di Garlasco, svolta finale: oggi il vertice che potrebbe decidere il futuro di Sempio (e di Stasi)Vertice decisivo oggi a Milano tra Procura di Pavia e Procura generale: verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, mentre le nuove analisi riaprono il nodo della revisione del processo Stasi. panorama.it Delitto Garlasco, oggi vertice in Procura. Pm pronti a chiudere le indagini su SempioLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi vertice in Procura. Pm pronti a chiudere le indagini su Sempio ... tg24.sky.it Caso Garlasco, un esposto riapre il dibattito: nel dossier foto, chat e audio su presunte pressioni per indirizzare le indagini su Andrea Sempio. Nel mirino anche l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis che parla di “Operazione spazzatura”. - facebook.com facebook Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi sufficienti a sostegno della loro tesi. Oggi l'incontro tra il procuratore di Pavia e la pg Nanni. Intanto, l'avvocato De Rensis a Ore 14 Sera: “Esposto contro di me Operazione spazzatura”. #garlasco x.com