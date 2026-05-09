Fabrizio Corona ha commentato duramente il modo in cui il caso Garlasco viene trattato dai media, criticando il ruolo di alcuni professionisti come la criminologa Roberta Bruzzone. L'ex fotografo ha affermato che le discussioni televisive e le analisi pubbliche sono soltanto spettacolo, lasciando intendere che l'attenzione mediatica si allontana dalla serietà delle indagini. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e dibattiti nel panorama mediatico.

Fabrizio Corona ha rilasciato dichiarazioni molto dure sul circo mediatico che ruota attorno al caso Garlasco, prendendo di mira in particolare la criminologa Roberta Bruzzone e il modo in cui il crimine è diventato spettacolo. Le sue parole sono arrivate su Non è la TV, il format di Fanpage. Corona non usa mezze misure: per lui quello che un tempo era cronaca nera oggi è intrattenimento travestito da giornalismo. Corona fu uno dei primi in Italia a intuire quanto l’attrattiva della cronaca nera sul pubblico fosse altissima. Nel 2007 si presentò a Garlasco, fuori dall’abitazione delle sorelle Cappa, dichiarando senza esitazione che lì si trovava la notizia del momento.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Garlasco, Corona attacca tutti: “Bruzzone e gli altri? È solo spettacolo in TV”

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