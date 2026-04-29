Garlasco Sottile attacca e Bruzzone replica sui social | cosa è successo dopo FarWest

A Garlasco si è acceso uno scontro tra il giornalista e la criminologa, dopo che entrambi hanno commentato il caso in diverse occasioni pubbliche e sui social. Dopo un intervento in televisione di Sottile, Bruzzone ha risposto sui social network, dando origine a un confronto tra i due sulle vicende legate alla vicenda giudiziaria. La discussione ha attirato l'attenzione di molti utenti online, che hanno seguito passo passo gli sviluppi.

Prima le parole in tv, poi la replica sui social. Si accende lo scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone sul caso di Garlasco. La vicenda tra Sottile e Bruzzone si sviluppa in due tempi precisi: l’intervento del conduttore a FarWest e, a seguire, la risposta netta della criminologa via Instagram. Al centro restano alcuni materiali ritenuti controversi, ma soprattutto il modo in cui vengono raccontati. L’intervento di Sottile a FarWest: “Accuse inaccettabili”. La puntata del 28 aprile si è chiusa con un lungo intervento di Salvo Sottile, che ha deciso di affrontare direttamente la polemica. Il conduttore ha respinto le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni, difendendo il lavoro della redazione: “Non consento a nessuno di mettere in dubbio la correttezza e la professionalità dei giornalisti”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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