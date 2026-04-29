Un contrasto acceso tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone si è verificato dopo che quest’ultima ha pubblicato un post sugli audio. Sottile ha criticato pubblicamente la collega, affermando che si presenta come un giudice morale. La discussione si è sviluppata sui social, con insulti e accuse reciproche, e ha attirato l’attenzione di molti utenti online. Nessuna delle due parti ha ancora fatto ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Sul delitto di Garlasco è scontro tra Salvo Sottile e Roberta Bruzzone dopo l’esposto della giornalista Chiara Ingrosso alla Procura di Milano e i presunti audio. Il conduttore di FarWest, dopo un post pubblicato sui social dalla criminologa, ha dichiarato in tv: “Si erge un po’ a giudice morale della nostra professionalità”. L'esposto alla Procura di Milano Il post di Roberta Bruzzone su Salvo Sottile Cosa ha detto Salvo Sottile su Roberta Bruzzone a FarWest L’esposto alla Procura di Milano La giornalista Chiara Ingrosso, ex inviata di FarWest, avrebbe presentato un esposto alla Procura di Milano sul caso Garlasco. Selvaggia Lucarelli, su Il Fatto Quotidiano, avrebbe rivelato cosa ci sarebbe nelle carte, che farebbero riferimento a presunte registrazioni effettuate dalla stessa Ingrosso.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Salvo Sottile attacca Roberta Bruzzone dopo il post sugli audio: "Si erge a giudice morale"

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