L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha ammesso di aver nascosto dati provenienti dalla Germania relativi a un'analisi sui sintomi clinici riscontrati in un attacco chimico. Questi sintomi indicavano l’uso di un gas nervino invece del cloro. Un ispettore dell’OPCW, identificato come Whelan, ha individuato e rivelato l’occultamento dei dati, contribuendo a svelare le manovre di insabbiamento.

? Domande chiave Quali sintomi clinici indicavano l'uso di gas nervino invece del cloro?. Come ha fatto l'ispettore Whelan a smascherare l'insabbiamento dei dati?. Perché i pareri dei tossicologi tedeschi sono stati rimossi dal rapporto?. Quali conseguenze avranno queste rivelazioni sugli attacchi militari occidentali in Siria?.? In Breve Esperti tedeschi giugno 2018 ipotizzarono attacco false flag con agenti nervini tipo sarin.. Oltre 40 vittime tra donne e bambini presentavano sintomi clinici incompatibili con cloro.. Decisioni militari di USA, Regno Unito e Francia basate su dati tecnici censurati.. Tribunale ILO ha riconosciuto risarcimento danni al veterano ispettore Brendan Whelan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Douma: l’OPCW ammette di aver occultato i dati tedeschi

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Plus ça change. Nell’autunno del 1938, nel pieno delle Leggi Razziali, imperversava su tutti i giornali il caso del «famigerato giudeo Renato Sacerdoti», accusato di aver esportato illegalmente valuta italiana e forse armi in Costa Azzurra. «La Stampa», titolav x.com