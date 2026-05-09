A causa di questioni legali ancora in corso, i playout del caso di Chieti sono stati rinviati. La decisione ha portato un risultato favorevole per la squadra di Recanatese, che ottiene un vantaggio in questa fase della vicenda. La situazione legale riguardante il procedimento giudiziario rimane in evoluzione, senza ulteriori sviluppi definiti al momento.

La vicenda legale è ancora "tutta in divenire" ma intanto la Recanatese incassa indubbiamente un punto a favore. Il Dipartimento Interregionale, infatti, ha disposto il rinvio delle gare dei playout a domenica 17 maggio considerando che non si è estinto il termine per le impugnazioni delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale del 30 aprile scorso e rilevando che il procedimento in essere ha direttamente incidenza sulla graduatoria finale. Le prime avvisaglie erano giunte in mattinata quando non erano comparse le consuete designazioni arbitrali e, nel primo pomeriggio, è arrivata una conferma che non era scontata, anzi. In attesa che si pronunci la Corte Federale d’Appello il prossimo step sarà il ricorso della Procura che possiamo considerare praticamente certo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Caso Chieti, rinviati i playout. Un punto a favore della Recanatese

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