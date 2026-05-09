Casertana-Salernitana streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

La fase nazionale dei playoff di Serie C prende il via con una partita tra due squadre del sud Italia. La partita si può seguire in diretta tv senza costi aggiuntivi e tramite piattaforme di streaming gratuite. Le due formazioni si affrontano per ottenere una posizione nei turni successivi del torneo. La sfida si gioca in uno stadio di proprietà di una delle due squadre, con la possibilità di seguire l’evento anche su dispositivi mobili e televisori in chiaro.

La fase nazionale dei playoff di Serie C si apre con una sfida dal forte impatto tecnico ed emotivo: Casertana–Salernitana, primo atto di un doppio confronto che vale l’accesso al turno successivo e alimenta ambizioni di promozione (calcio d’inizio ore 21 di domenica 10 maggio allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta. Il sorteggio ha messo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Cosenza-Salernitana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C. Salernitana-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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