Casertana-Salernitana i convocati di Cosmi | out Arena

Al termine della rifinitura di oggi pomeriggio, il tecnico ha annunciato i convocati per la partita tra Casertana e Salernitana. Tra i presenti, non figura Arena, che quindi non farà parte della lista. La squadra si prepara alla sfida senza ulteriori indisponibili comunicati ufficiali. La partita è in programma nei prossimi giorni, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere i tre punti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 26 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Alberto Pinto contro la Casertana, valevole per la gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Di seguito l’elenco: PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers; DIFENSORI: 2 Berra, 18 Golemi?, 14 Villa, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca; CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico; ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: out Arena ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: quattro assentiTempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21... Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Casertana-Salernitana, caccia ai biglietti per i playoff: andata a Caserta e ritorno a Salerno, tutte le informazioni; Playoff Serie C 2025/26, primo turno nazionale: Casertana-Salernitana; Casertana-Salernitana, è subito derby ai playoff; Casertana-Salernitana, il destino regala subito il derby: playoff ad alta tensione. Casertana-Salernitana, pronto il tifo a distanza: poi stadio Arechi tutto granataÈ febbre da derby, anche se le tifoserie di Casertana e Salernitana potranno sostenere le rispettive squadre solo nelle gare casalinghe dal momento che vige il divieto di trasferta (solo ... ilmattino.it Casertana, missione compiuta. Ora arriva la prova più grande: doppia sfida con la SalernitanaCASERTA – Non è stata una serata semplice e forse proprio per questo il pareggio contro il Crotone pesa ancora di più. La Casertana soffre, rincorre, rischia, ma alla fine trova il modo di restare viv ... ecodicaserta.it Salernitana-Casertana, chiarimento sulla prelazione degli abbonati x.com