Casertana-Salernitana i convocati di Cosmi | out Arena

Da anteprima24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della rifinitura di oggi pomeriggio, il tecnico ha annunciato i convocati per la partita tra Casertana e Salernitana. Tra i presenti, non figura Arena, che quindi non farà parte della lista. La squadra si prepara alla sfida senza ulteriori indisponibili comunicati ufficiali. La partita è in programma nei prossimi giorni, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, mister Serse Cosmi ha convocato 26 calciatori per la sfida in programma domani alle 21:00 allo stadio Alberto Pinto contro la Casertana, valevole per la gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Di seguito l’elenco: PORTIERI:   1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers; DIFENSORI:  2 Berra,  18 Golemi?, 14 Villa, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca; CENTROCAMPISTI:  4 Gyabuaa, 5 Capomaggio,  6 de Boer, 16 Haxhiu, 21 Carriero, 29 Tascone, 45 Di Vico; ATTACCANTI:  7 Achik, 9 Inglese,  10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano, 70 Boncori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

casertana salernitana i convocati di cosmi out arena
© Anteprima24.it - Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: out Arena
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: quattro assentiTempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21...

Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Casertana-Salernitana, caccia ai biglietti per i playoff: andata a Caserta e ritorno a Salerno, tutte le informazioni; Playoff Serie C 2025/26, primo turno nazionale: Casertana-Salernitana; Casertana-Salernitana, è subito derby ai playoff; Casertana-Salernitana, il destino regala subito il derby: playoff ad alta tensione.

casertana salernitana casertana salernitana i convocatiCasertana-Salernitana, pronto il tifo a distanza: poi stadio Arechi tutto granataÈ febbre da derby, anche se le tifoserie di Casertana e Salernitana potranno sostenere le rispettive squadre solo nelle gare casalinghe dal momento che vige il divieto di trasferta (solo ... ilmattino.it

Casertana, missione compiuta. Ora arriva la prova più grande: doppia sfida con la SalernitanaCASERTA – Non è stata una serata semplice e forse proprio per questo il pareggio contro il Crotone pesa ancora di più. La Casertana soffre, rincorre, rischia, ma alla fine trova il modo di restare viv ... ecodicaserta.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.