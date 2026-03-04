Casertana-Salernitana i convocati di Cosmi | quattro assenti

Al termine della seduta di allenamento al centro sportivo Mary, il tecnico della Casertana ha diffuso la lista dei convocati per la partita contro la Salernitana. Quattro giocatori non sono stati inseriti nell’elenco, mentre il resto della rosa è a disposizione. La formazione sarà decisa nelle prossime ore, in attesa del fischio d’inizio della sfida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani sera alle 20:30 allo stadio Alberto Pinto contro la Casertana, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Di seguito l’elenco: PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers; DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemi?, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca; CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 5 Capomaggio, 6 de Boer, 29 Tascone; ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana-Salernitana, i convocati di Cosmi: quattro assenti Salernitana-Catania, i primi convocati di Cosmi: 4 assentiTempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21... Siracusa-Casertana, i convocati di Coppitelli: 4 assenti, tornano Butic e ViscardiTempo di lettura: < 1 minuto Sono 22 i convocati per la sfida Siracusa-Casertana. Tutti gli aggiornamenti su Casertana Salernitana i convocati di.... Temi più discussi: Casertana-Salernitana: info prevendita tifosi ospiti; Dove vedere Casertana-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Casertana-Salernitana senza settore ospiti: divieto di trasferta per i tifosi granata; Casertana-Salernitana senza tifosi granata: forti limitazioni per gli ospiti. Casertana, 23 convocati per il derby con Salernitana: tornano Heinz e VanoStampa Mister Coppitelli ritrova due pedine importanti in vista della sfida con la Salernitana. Restano fuori Rocchi, Liotti e l’ex granata Kallon. Sono 23 i calciatori a disposizione di Michele Coppi ... salernonotizie.it Casertana-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streamingCasertana e Salernitana si affrontano nella trentesima giornata del Girone C di Serie C: formazioni, canale tv e diretta streaming del match. calciomercato.com Casertana, 23 convocati per il derby con Salernitana: tornano Heinz e Vano facebook I convocati per Casertana-Salernitana #CasertanaSalernitana #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com